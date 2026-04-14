Nella notte tra venerdì e sabato, alle 1.20, in piazza Palma a Massa, si è verificato un episodio violento che ha portato alla morte di un uomo. Un negoziante presente sul posto ha assistito alla scena, descrivendo la vittima a terra e un uomo con un passo zoppicante, mentre un altro membro del gruppo si allontanava. L’intera vicenda si è svolta poco prima di mezzanotte, dopo un rimprovero rivolto alla banda coinvolta.

Massa, 14 aprile 2026 – Sono le 1.20 di sabato 11 aprile in piazza Palma a Massa: sono i momenti in cui Giacomo Bongiorni viene ucciso dalla banda che si rivolta contro di lui dopo un rimprovero. Tutti giovanissimi. La scena del post aggressione è negli occhi del titolare del negozio di kebab che sta proprio sulla piazza. Tanti ragazzi della vicina scuola superiore si servono da lui. E’ un’attività che l’uomo ha da tempo. Ha visto tutto, ha visto la scena che mai potrà dimenticare. “Era ormai sera tardi – dice – e ho sentito un trambusto nella piazza. https:www.lanazione.itvideoomicidio-di-massa-il-procuratore-giacomo-bongiorni-colpito-anche-mentre-era-a-terra-orm678jq I soccorsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Giacomo era a terra, il cognato zoppicava”: negoziante ha visto l’orrore in piazza Palma

Giacomo Bongiorni pestato a morte davanti al figlio, altri 3 minori indagati. Il pm e i dubbi su chi ha colpito «mentre era a terra»: cosa mostrano i videoSalgono a cinque le persone coinvolte nell’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza...

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