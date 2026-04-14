GiVi Plast ufficializza l’acquisizione del 25% di In Line

Gi.Vi. Plast, azienda attiva nel settore della componentistica per calzature e guidata dai quattro amministratori, ha comunicato di aver acquisito una quota del 25% di In Line Srl. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla transazione o sugli obiettivi di questa partecipazione. La società si occupa di produzione e distribuzione di componenti per calzature e collabora con diversi clienti nel settore.

La Gi.Vi. Plast, azienda leader nel settore della componentistica per calzature guidata dai quattro amministratori Alessandra e Vittorio Muzi, Annamaria e Giorgio Silenzi ha ufficializzato l’acquisizione del 25% di In Line Srl. L’operazione, coordinata direttamente da Vittorio Muzi, figura chiave della governance aziendale, non rappresenta solo un’espansione societaria, ma una vera e propria scalata tecnologica. Grazie a questo accordo, difatti, Gi.Vi. Plast integra nel proprio ecosistema il rivoluzionario brevetto Carbon-Alì, un sottopiede d’avanguardia destinato a imporsi come nuovo standard per la calzatura di lusso. L’operazione, conclusasi a pochi mesi dai festeggiamenti per il trentennale dell’azienda, segna un passo decisivo nel percorso di espansione intrapreso dalla realtà elpidiense.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gi.Vi. Plast ufficializza l’acquisizione del 25% di In Line GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU: orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione docenti [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, la divisione Education di Gi Group, ha illustrato ai microfoni... Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 Marzo 2026: “Vi invito, figlioli: siate amore”Le parole della Regina della Pace nell’ultimo messaggio del 25 Marzo 2026: ci invita a essere segno del Suo amore per tutti, perché nei cuori regna...