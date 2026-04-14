Ghost Track | la caccia alle opere d' arte nascoste nei musei di Milano Come trovarle
Durante la Milano Art Week, fino al 19 aprile, è in programma il progetto “Ghost Track”, un’iniziativa sviluppata dalla collaborazione tra il Comune di Milano | Cultura e l’associazione MAC – Milano Art Community, che riunisce più di 30 realtà tra gallerie, fondazioni e istituzioni. Il progetto si focalizza sulla ricerca di opere d’arte nascoste nei musei della città, offrendo un percorso di scoperta e approfondimento sulle collezioni artistiche locali.
Milano Art Week, che torna per la sua decima edizione fino al 19 aprile, si arricchisce di un progetto inedito, “Ghost Track”, nato dalla collaborazione tra Comune di Milano Cultura e MAC – Milano Art Community, associazione che riunisce oltre 30 realtà tra gallerie, fondazioni, istituzioni e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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