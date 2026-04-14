Ghost Track | la caccia alle opere d' arte nascoste nei musei di Milano Come trovarle

Durante la Milano Art Week, fino al 19 aprile, è in programma il progetto “Ghost Track”, un’iniziativa sviluppata dalla collaborazione tra il Comune di Milano | Cultura e l’associazione MAC – Milano Art Community, che riunisce più di 30 realtà tra gallerie, fondazioni e istituzioni. Il progetto si focalizza sulla ricerca di opere d’arte nascoste nei musei della città, offrendo un percorso di scoperta e approfondimento sulle collezioni artistiche locali.