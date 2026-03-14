Durante i Mondiali di short track del 2026, l’Italia conquista due medaglie: un bronzo nei 1000 metri con Confortola e un argento nei 1500 con Nadalini. La staffetta femminile continua la sua corsa per ottenere una medaglia. Alla sessione delle 22.39, l’Italia cerca di prendere il comando fin dall’inizio, ma il Canada si impone, anticipando Confortola.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.39 L’Italia prova a mettersi davanti fin dall’inizio ma il Canada ha la stessa intenzione e anticipa Confortola. 22.38 Partite! Forza ragazze! 22.37 Sarà una finale apertissima, con tutte le quattro squadre che possono lottare per i posti importanti. Il podio è l’obiettivo minimo, ma non ci perdiamo in pronostici, ormai manca pochissimo. 22.34 l’Italia schiera Sighel, Confortola, Ioratti e Betti. Forza ragazze! 22.33 Finisce la Finale B, con la Corea che vince davanti la Polonia. Terzo posto per l’Ungheria e quarto per il Kazakistan, ma adesso pensiamo alla Finale A delle nostre azzurre! 22.32 Mancano cinque giri, con la Corea che sembra poter gestire il vantaggio sulla Polonia e sull’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: bronzo Confortola nei 1000, argento Nadalini nei 1500! Staffetta femminile a caccia di medaglia

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