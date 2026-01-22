I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 sono stati analizzati in relazione alle emissioni di gas serra generate dall’evento. Una ricerca evidenzia come le attività legate a queste manifestazioni possano contribuire al cambiamento climatico e alla perdita di ghiacciai. Questo scenario solleva dubbi sul futuro degli sport invernali e sulla sostenibilità delle grandi occasioni sportive in ambienti naturali delicati.

I Giochi Olimpici Invernali stanno compromettendo il futuro degli sport invernali. E’ un paradosso quello mostrato da una ricerca sulle emissioni di gas climalteranti da parte dell’operazione Milano-Cortina 2026 e dei suoi sponsor. Pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Neve, il rapporto rivela come l’impatto climatico dei Giochi Olimpici Invernali e di alcuni dei suoi principali sponsor, provenienti da industrie fortemente inquinanti, rischia di mettere a ferro e fuoco il futuro dei Giochi stessi e di tutto il comparto sportivo invernale. A tale conclusione è giunta Scientists for Global Responsibility, organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito composta da centinaia di scienziati e dal think-thank cooperativo New Weather Institute, che hanno scandagliato migliaia di dati ufficiali sulla carbon foot print di Milano Cortina 2026, oltre a segnalare le fonti che mancano nelle valutazioni ufficiali – in particolare le «emissioni da sponsorizzazione», derivanti dalla promozioni di sponsor fortemente inquinanti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I giochi invernali che sciolgono i ghiacciai

Leggi anche: Milano Cortina 2026 | La fiamma olimpica dei Giochi invernali arriva a Livorno: i big che porteranno la torcia

L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo: quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgonoScoprite l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo, un’installazione stagionale che ogni anno si scioglie e viene ricostruita.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Baustelle am Gletscher- ist das noch normal

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il fotoconfronto: prima e dopo i lavori per i Giochi invernali; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Cresce l’attesa per le Olimpiadi, ma non per tutti.

Verso Milano Cortina: gli sport invernali che fanno bene a corpo e menteGli sport invernali rappresentano un’opportunità preziosa per prendersi cura del proprio benessere durante i mesi freddi ... amica.it

I giochi, che spettacolo!: A2A e Teatro Franco Parenti celebrano le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I giochi, che spettacolo!: A2A e Teatro Franco Parenti celebrano le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ... finanza.repubblica.it

Trieste accoglie la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026 Venerdì 23 gennaio la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa a Trieste. Il Friuli-Venezia Giulia è la ventesima regione in ordine di tempo a ospitare il passaggio della - facebook.com facebook

Conosciamo le discipline dei prossimi Giochi Invernali! Lo sci alpinismo è la grande novità dei Giochi Olimpici Invernali. Introdotto per la prima volta ai Giochi Giovanili di Losanna 2020, l’inclusione nel programma di Milano Cortina 2026 e l’ottenimento p x.com