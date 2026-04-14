Ghiacciai in rapido arretramento studio internazionale fotografa il 2025

Un nuovo studio internazionale pubblicato recentemente fotografa la situazione dei ghiacciai nel 2025, evidenziando un continuo e rapido arretramento. Secondo l’indagine, nel corso dell’ultimo anno i ghiacciai di tutto il mondo hanno perso massa a un ritmo molto elevato. Le immagini e i dati raccolti mostrano come questa tendenza sia in costante peggioramento, confermando la velocità con cui si stanno riducendo le masse glaciali.

Pisa, 14 apr. - (Adnkronos) - Nel 2025 i ghiacciai del pianeta hanno continuato a perdere massa a un ritmo estremamente elevato. È quanto emerge da un nuovo studio coordinato dal World Glacier Monitoring Service (Wgms), al quale ha contribuito anche l'Università di Pisa con il professor Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra, in qualità di corrispondente italiano del Wgms. Il dato conferma una tendenza ormai consolidata: la perdita di massa dei ghiacciai si è infatti fortemente accelerata negli ultimi decenni. Si è passati da circa 100 gigatonnellate annue nel periodo 1976–1995, a circa 230 nel periodo 1996–2015, fino a raggiungere una media di circa 390 gigatonnellate annue nell'ultimo decennio (2016–2025), quasi quattro volte superiore rispetto agli anni Settanta e Ottanta.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ghiacciai in rapido arretramento, studio internazionale fotografa il 2025 Workshop di street photography a Palermo: conduce la fotografa internazionale Julie HrudováWorkshop di tre giorni dedicato alla street photography condotto dalla fotografa internazionale Julie Hrudová (Praga, 1988), basata ad Amsterdam, a... Leggi anche: Mezzaroma: "Rapporto Sport 2025 fotografa Paese che lo riscopre come motore salute"