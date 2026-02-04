Workshop di street photography a Palermo | conduce la fotografa internazionale Julie Hrudová

A Palermo, si svolge un workshop di street photography condotto dalla fotografa internazionale Julie Hrudová. L’evento dura tre giorni e invita appassionati e professionisti a immergersi nel cuore della città per catturare la vita quotidiana con la macchina fotografica. Julie Hrudová, nata a Praga nel 1988 e ora residente ad Amsterdam, guida i partecipanti tra le strade di Palermo, condividendo tecniche e consigli pratici per migliorare lo scatto spontaneo e naturale.

Workshop di tre giorni dedicato alla street photography condotto dalla fotografa internazionale Julie Hrudová (Praga, 1988), basata ad Amsterdam, a Palermo. Autrice del celebre photobook “Chasing Amsterdam” (scelto tra i migliori libri fotografici olandesi del 2022 da de Volkskrant), Julie.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Workshop "Alessandro Scarlatti from Palermo to Rome”, un workshop internazionale in città The American University of Florence organizza la XIV conferenza internazionale “The Renaissance of material media in photography, film, and beyond” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palermo Workshop Argomenti discussi: La Cooperazione attraverso l'Arte; Teresa Gizzi: quando la danza diventa identità; La narrazione al centro di un progetto di viaggio su misura. La street photo ora arriva a Milano. Dieci giorni di eventi e workshopSbarca nel capoluogo lombardo lo Street Photo Milano, innovativo festival dedicato alla street photography. Partner, oltre a Leica, Gli Occhi della Guerra Avrà luogo a Milano dal 28 aprile al 6 maggio ... ilgiornale.it RomePhotoLab 2025, Festival di street photography a RomaIl RomePhotoLab - International Street Photo Festival che si terrà a Roma il 26, 27 e 28 settembre presso la splendida cornice di Villa Altieri (Viale Manzoni 47), è uno degli eventi di riferimento a ... romatoday.it

