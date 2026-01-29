Il Rapporto Sport 2025 mostra un’Italia che inizia a riscoprire lo sport come strumento di salute, integrazione e socializzazione. I dati parlano chiaro: sempre più persone si avvicinano alle attività sportive, cercando benefici oltre la forma fisica. Cresce l’interesse, anche se restano ancora sfide da affrontare per rendere lo sport accessibile a tutti.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "I numeri del Rapporto Sport 2025 sono la fotografia di un Paese che sta riscoprendo nello sport un motore di salute, inclusione e socialità. Il milione di italiani che in un anno ha abbandonato il divano evidenzia una realtà che sta cambiando in profondità. Lo sport è infatti sempre più percepito come un investimento personale e collettivo sul benessere e sulla qualità della vita. Lo dicono i 38milioni di italiani che hanno scelto uno stile di vita attivo e che rappresentano una domanda alla quale serve saper adeguare l'offerta". Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mezzaroma: "Rapporto Sport 2025 fotografa Paese che lo riscopre come motore salute"

