Gherardo Colombo svela i segreti del sistema La giustizia italiana in 10 risposte

Gherardo Colombo ha pubblicato un libro in cui spiega come funziona il sistema giudiziario italiano attraverso dieci risposte. Nel testo vengono affrontati temi come il ruolo delle norme, la decisione sulla loro conformità alla Costituzione e il significato di essere uguali davanti alla legge. L’autore vuole fare chiarezza su questioni spesso discusse, cercando di spiegare i meccanismi e le decisioni che coinvolgono la giustizia nel nostro Paese.

Come funziona davvero la giustizia nel nostro Paese? Che cosa significa essere "uguali davanti alla legge"? Chi decide se una norma è giusta, e cosa accade quando le leggi entrano in conflitto con la Costituzione? Avvertendo l’esigenza di fare chiarezza su uno dei temi più discussi e meno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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