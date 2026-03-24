“L’effetto è un effetto molto importante, non è passata una riforma che avrebbe diminuito l’indipendenza della magistratura e quindi messo a rischio i diritti fondamentali di tante persone fragili”. Così Gherardo Colombo, uno dei magistrato simbolo del pool di Mani Pulite, parlando a LaPresse il giorno dopo la bocciatura del Referendum sulla riforma della giustizia. “È un fatto che la Costituzione è qualcosa che agli italiani importa, e importa tanto – continua Colombo – forse non si sono accorti di aver sbagliato quando hanno ridotto il numero dei parlamentari, perché è diminuita la nostra possibilità di essere rappresentati e i costi non sono cambiati di una virgola, però insomma c’è una sensibilità, una sensibilità veramente forte e questa è una cosa importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Gherardo Colombo: “Bene la bocciatura erano a rischio i diritti fondamentali”

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