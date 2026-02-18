Referendum giustizia ad Arezzo Gherardo Colombo spiega le ragioni del No

Arezzo ospita un incontro con Gherardo Colombo, che spiega le ragioni del No al referendum sulla giustizia. La scelta di Colombo nasce dal suo forte dissenso verso le modifiche proposte, ritenute dannose per il sistema giudiziario. L’appuntamento si svolge lunedì 23 febbraio alle 17, promosso dai comitati “Giusto dire No” e “Società civile per il No”. I cittadini avranno l’occasione di ascoltare le sue argomentazioni e di confrontarsi sulle conseguenze di questa riforma. L’evento si svolgerà nel centro della città.

L'evento si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17.00 presso la Casa delle Energie di Arezzo Il Comitato "Giusto dire No" e il Comitato "Società civile per il No" promuovono un incontro pubblico con Gherardo Colombo, che si terrà lunedì 23 febbraio alle ore 17.00 presso la Casa delle Energie di Arezzo. Gherardo Colombo, magistrato, giurista e scrittore, è da decenni impegnato nella promozione della cultura della legalità e dei principi costituzionali. Nel corso della sua carriera ha contribuito a importanti inchieste giudiziarie, tra cui quelle sulla loggia P2 – con celebri indagini anche ad Arezzo -, sul delitto Ambrosoli e sull'operazione Mani Pulite.