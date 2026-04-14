GF Vip sondaggi televoto | sfida aperta tra quattro concorrenti

Un nuovo televoto al Grande Fratello Vip ha modificato le dinamiche della casa. Questa volta, il risultato sarà definitivo e determinerà l’eliminazione di un’altra concorrente, dopo l’uscita di Ibiza Altea. Quattro partecipanti sono in corsa per rimanere, e i sondaggi sul televoto indicano una sfida aperta tra di loro. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Il nuovo televoto del Grande Fratello Vip cambia tutto. Questa volta non si tratta di una semplice nomination: il verdetto sarà definitivo e, dopo l’uscita di Ibiza Altea, un’altra concorrente dovrà lasciare la Casa. A giocarsi la permanenza sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Blu Barbara Prezia e Lucia Ilardo. Una sfida tutta al femminile che, rispetto alle settimane precedenti, appare molto più incerta. Sondaggi: chi rischia davvero l’eliminazione. I sondaggi online, tra forum e pagine social dedicate al reality, delineano uno scenario piuttosto chiaro solo nella parte alta della classifica. Adriana Volpe risulta la più votata, con percentuali che oscillano tra il 40% e il 47%, seguita da Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip, sondaggi televoto: sfida aperta tra quattro concorrenti Sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 7 aprile 2026: un eliminato, tre concorrenti in sfidaIlary Blasi chiuderà il televoto in diretta e comunicherà il nome del nuovo eliminato Grazie ai sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip e alle... Sondaggio televoto Grande Fratello Vip, le percentuali di stasera 13 aprile 2026: un eliminato tra quattro concorrentiIl Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 13 aprile 2026, con una nuova puntata e un eliminato: grazie ai sondaggi sul televoto, possiamo... Chi ha già preso casa e chi sta per farlo: 10 vip che puoi incontrare nelle campagne aretine. La mappa x.com Intanto, tra i vari vip presenti, anche Lewis Hamilton è al Coachella, festival musicale che si svolge ogni anno durante il mese di aprile in California. #MemasGP #LewisHamilton #Coachella - facebook.com facebook