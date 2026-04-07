Stasera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, si conoscerà il nome dell’eliminato attraverso il televoto. La conduttrice chiuderà in diretta le votazioni e annuncerà chi dovrà lasciare la casa. Le percentuali dei sondaggi pubblicati prima della diretta indicano quale concorrente rischia di uscire e quali altri sono coinvolti in una sfida con tre partecipanti. La serata si preannuncia decisiva per alcuni dei concorrenti ancora in gara.

Ilary Blasi chiuderà il televoto in diretta e comunicherà il nome del nuovo eliminato Grazie ai sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip e alle percentuali per la puntata di stasera, martedì 7 aprile 2026, possiamo provare ad anticipare il nome del nuovo eliminato. La diretta di stasera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi televoto Grande Fratello Vip stasera, le percentuali del 7 aprile 2026: un eliminato, tre concorrenti in sfida

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