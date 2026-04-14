GF Vip anticipazioni 14 aprile | un' eliminazione scontri e il patto segreto delle senior
Il 14 aprile, il reality show si prepara a vivere una serata intensa con un’eliminazione decisa dal televoto. Le concorrenti più anziane formano un patto segreto, mentre tra i partecipanti si verificano scontri e tensioni crescenti. Le
Le "regine" del reality uniscono le forze mentre tensioni e rivalità esplodono tra i concorrenti. Il televoto decreta un'eliminazione cruciale in vista della fase finale del programma. La nona puntata del Grande Fratello Vip 8 va in onda stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata si preannuncia decisiva: una delle concorrenti al televoto dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Il patto segreto delle "regine" della Casa Dopo i duri scontri della scorsa puntata, cambia tutto dentro la Casa.🔗 Leggi su Movieplayer.it
Grande Fratello Vip, stasera 14 aprile: anticipazioni e nuova eliminazione(Adnkronos) – Nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5.
Anticipazioni GF Vip martedì 7 aprile 2026: il caso delle mutande esplode in diretta, un concorrente a un passo dall’addio. Tra Alessandra e Renato….La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5.