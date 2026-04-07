Anticipazioni GF Vip martedì 7 aprile 2026 | il caso delle mutande esplode in diretta un concorrente a un passo dall’addio Tra Alessandra e Renato…

Nella settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in programma questa sera su Canale 5, si parlerà di un episodio che ha coinvolto un concorrente e le sue mutande, generando tensione tra alcuni partecipanti. Tra i presenti in casa, si sono creati scontri e confronti che potrebbero portare a conseguenze decisive per alcuni di loro. La puntata promette momenti di suspense e colpi di scena in diretta.

La settima puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda questa sera, martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5. Dopo lo slittamento della scorsa settimana per evitare la concomitanza con Bosnia-Italia, il reality condotto da Ilary Blasi torna nella consueta collocazione del martedì con una diretta che si preannuncia ad alta tensione.. L'articolo Anticipazioni GF Vip martedì 7 aprile 2026: il caso delle mutande esplode in diretta, un concorrente a un passo dall’addio. Tra Alessandra e Renato.. proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Grande Fratello Vip, decima puntata. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Gf Vip, Blu regala le sue mutande a Nicolò e Renato e Lucia si offende | VIDEOBlu ha voluto regalare le sue mutande a Nicolò e Renato al Gf Vip, dato che sentivano la sua mancanza, ma Lucia è rimasta male della reazione del... GF Vip 2026, cachet shock per Alessandra Mussolini: 350mila euro garantiti? Scoppia il casoQuanto guadagna Alessandra Mussolini al GF Vip 2026? L’indiscrezione che fa discutere Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche ore, ma fuori dalla... Temi più discussi: Grande Fratello Vip, la puntata ‘anticipata’: dopo il ritiro un altro eliminato, pressioni su Todaro. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 30 marzo: tensioni, sorprese e una nuova eliminazione; Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 30 marzo; 'Grande Fratello Vip' stasera 30 marzo, anticipazioni e una nuova eliminazione. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 7 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 7 aprile 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi con tanti colpi di scena: chi sarà eliminato dalla casa? superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni stasera 7 aprile: eliminazione decisiva, monolocale e il caso delle mutande di BluGrande Fratello Vip 2026, anticipazioni della settima puntata del 7 aprile: televoto tra Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Chi viene eliminato stasera. lifestyleblog.it Vercelli - Alessandra Popa, studentessa della 2^A SSAS, tra le protagoniste dell’incontro “Ponti di Pace – incontri tra saperi e culture” - facebook.com facebook Scintille tra Alessandra e Francesca: “Devi rispettare le regole” #GFVIP x.com