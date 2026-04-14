Grande Fratello Vip stasera 14 aprile | anticipazioni e nuova eliminazione

Stasera, martedì 14 aprile, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5. La trasmissione prevede una nuova eliminazione tra i concorrenti presenti nella casa. I telespettatori potranno seguire le dinamiche e le discussioni tra i partecipanti, con aggiornamenti sulla situazione nel corso della serata. La puntata è programmata per essere trasmessa in prima serata.

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip stasera, martedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5. Accanto a Ilary Blasi ci saranno le due opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, per commentare gli avvenimenti tra gli inquilini nella Casa. Dopo i litigi furiosi dei giorni scorsi, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno unito le forze per arginare gli altri inquilini. Stasera il gruppo scoprirà l'esistenza di questo patto segreto. Quali saranno le reazioni? Continuano poi le tensioni tra Paola Caruso e Antonella Elia. Un litigio nato in settimana ha rivelato antipatie e rancori mai del tutto sopiti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 14 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, martedì 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello Vip, anticipazioni del 10 aprile: Adriana Volpe leader pacifica, Lucia Ilardo a rischio eliminazioneTorna questa sera, venerdì 10 aprile, il Grande Fratello Vip: il talent show più longevo della tv italiana prosegue la sua corsa sotto la guida...