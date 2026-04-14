Al Grande Fratello Vip 2026 si è acceso un forte scontro tra Antonella Elia e Dario Cassini, con l’ex showgirl che ha accusato l’attore di aver preso e nascosto i suoi medicinali. L’episodio, noto come “Pillola Gate”, ha diviso i coinquilini e attirato l’attenzione dei media. La lite ha generato tensioni all’interno della casa e ha portato a discussioni pubbliche tra i partecipanti.

Al Grande Fratello Vip 2026 scoppia uno dei casi più discussi dell’edizione: Antonella Elia accusa Dario Cassini di aver rubato e nascosto i suoi medicinali. Una vicenda che ha infiammato i social e spaccato in due la Casa più spiata d’Italia. Il “Pillola Gate”: cosa è successo davvero. Il Grande Fratello Vip 2026 non smette di sorprendere. A distanza di pochi giorni dall’inizio dell’edizione condotta da Ilary Blasi — con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in studio — la Casa è già teatro di uno scandalo che ha catturato l’attenzione del pubblico: il cosiddetto “Pillola Gate”. Tutto inizia quando Antonella Elia si accorge che le sue pillole sono scomparse.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - GF Vip 2026, il “Pillola Gate” travolge Antonella Elia e Dario Cassini: la Casa si divide

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