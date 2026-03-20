Gf Vip scatta il bacio tra Antonella Elia e Dario Cassini | VIDEO

All’interno della Casa del Gf Vip, Antonella Elia e Dario Cassini si sono scambiati un bacio appassionato. Il momento è stato ripreso in un video che sta circolando rapidamente online. La scena ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e il pubblico. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o reazioni è stata resa nota.

Antonella Elia e Dario Cassini si sono dati un appassionato bacio all'interno della Casa del Gf Vip: il video è già virale E bacio fu.Antonella Elia e Dario Cassini sono i primi concorrenti della Casa a darsi un bacio. Ma non è nulla di romantico, uno scambio cinematografico che però sta già spopolando sul web per la surrealtà del video. Da ieriAntonella Eliafinge un orgasmo mostrando la sua capacità nel recitare e stavolta ha avuto una spalla importante da parte di uno che l’attore lo fa per mestiere:Dario Cassini. In giardino i vipponi scherzano eAntonella Elia, dopo l’incredibile performance di ieri, che ricorda quella dell’iconica scena del filmHarry ti presento Sally,finge un orgasmo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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