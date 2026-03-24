Grande Fratello Vip 2026 scoppia il pillola gate tra Dario Cassini e Antonella Elia | Video Mediaset

Durante il reality show Grande Fratello Vip 2026 si è verificato un episodio noto come “pillola gate”, coinvolgendo i concorrenti Antonella Elia e Dario Cassini. L’incidente nasce da uno scherzo tra i due partecipanti, ma si sviluppa in modo inatteso, causando la divisione della casa in due parti. La situazione è stata ripresa e condivisa attraverso un video trasmesso sui canali ufficiali.

Pillola gate al Grande Fratello Vip 2026 tra Antonella Elia e Dario Cassini. Tutto ha inizio da uno scherzo, ma prende una piega del tutto inaspettata con la casa spezzata in due. Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Dario Cassini e il pillola gate nella casa. Nella casa del GF VIP 2026 scoppia il pillola gate tra Antonella Elia e Dario Cassini. “ Tu non mi puoi nascondere un medicinale per la tensione arteriosa. Dove stava? Nei trucchi di Antonella, le ho trovate lì” – è l’accusa di Dario Cassini, ma Antonella Elia replica duramente “ questa cosa di dire a tutti che gli ho nascosto le medicine è per farmi passare per pazza. Questa cosa della menzogna è disgustosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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