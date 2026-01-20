Gestione raccolta rifiuti ad Eboli | il Tar ordina verifiche sui conti dell' appalto

Il Tar di Salerno ha disposto una verifica tecnica sugli atti di gara relativi alla gestione dei rifiuti a Eboli, a causa di dubbi sulla sostenibilità economica dell’appalto. La decisione segue le contestazioni sollevate dalla società Sarim, che ha messo in discussione i conti del maxiappalto. Questa procedura mira a garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento, nel rispetto delle normative vigenti.

I giudici accolgono i dubbi della Sarim sui costi della manodopera e incaricano l'Università di Salerno di rifare i calcoli. Sotto la lente il Piano industriale e la sostenibilità economica della gara I conti del maxiappalto per la gestione rifiuti a Eboli non convincono i giudici. La Prima Sezione del Tar di Salerno ha disposto una verificazione tecnica d'ufficio sugli atti di gara del luglio 2025, accogliendo i dubbi sulla sostenibilità economica sollevati dalla ricorrente Sarim. La decisione congela la procedura fino alla prossima primavera: impossibile per il collegio presieduto da Salvatore Mezzacapo decidere nel merito basandosi solo sulle carte attuali.

