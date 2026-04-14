Dopo la vittoria in rimonta a Fossombrone, la squadra si prepara al rush finale del campionato con entusiasmo. La rimonta ha mostrato il carattere e la determinazione della formazione, che ora punta a ottenere tre vittorie per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Le partite rimaste rappresentano un momento decisivo per la squadra, pronta ad affrontare le ultime sfide con impegno e concentrazione.

Il successo in rimonta a Fossombrone ha il sapore della vera impresa, quella di una squadra che mostra tutto il suo carattere e la sua determinazione in questo incredibile rush finale di campionato. Una rimonta che ricorda da vicino quella di Giulianova di un mese fa: anche in quella circostanza, infatti, l’ Ancona arrivò all’intervallo sotto di un gol per poi rovesciare l’esito dell’incontro nella ripresa. Stavolta a Fossombrone è stato ancora più emozionante: dopo il rigore fallito da Zini, infatti, l’Ancona ha costruito e realizzato due reti che hanno deciso la partita nell’arco di cinque minuti. Prima il capolavoro su punizione di Gerbaudo e poi il magico assist di Kouko per il colpo perfetto del ko firmato da Zini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gerbaudo carica l’Ancona per il rush finale: "Entusiasmo per la rimonta, ora tre vittorie"

Leggi anche: Ancona, niente "remuntada": la coccarda finisce in Toscana. Ora serve un...reset per il rush finale in campionato

Leggi anche: L’Ancona risale dal fondo del ‘Fosso’: nel finale Gerbaudo e Zini fanno risorgere i dorici al “Bonci”