L’Ancona risale dal fondo del ‘Fosso’ | nel finale Gerbaudo e Zini fanno risorgere i dorici al Bonci
Nella partita giocata a Fossombrone, l’Ancona ha recuperato dallo svantaggio nel finale grazie a due gol di Gerbaudo e Zini, che hanno permesso ai dorici di conquistare una vittoria importante al “Bonci”. La fase conclusiva della partita ha visto un ribaltone inaspettato, dopo che l’Ancona aveva rischiato di perdere punti preziosi nel tentativo di mantenere la posizione in classifica. La gara è stata caratterizzata da un momento cruciale durante il quale è stato sbagliato un rigore, cambiando così le sorti del match.
FOSSOMBRONE - All’inferno e ritorno. Da un possibile ‘game over’ nella corsa per la promozione a un clamoroso ribaltone confezionato nel breve volgere di cinque minuti, in una gara sembrata stregata e con il peso di un rigore fallito solo qualche giro di lancette prima. È un’Ancona di cuore, di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Finale al "Del Conero", Ancona-Atletico Ascoli 2-1 | Derby deciso dal micidiale uno-due di Gerbaudo e Zini - LA CRONACAMinuto 96: FINISCE QUI! ANCONA-ATLETICO ASCOLI 2-1Minuto 90: Concessi sei minuti di recuperoErrore in disimpegno di Rovinelli, che sbaglia l'appoggio...
Finale al "Del Conero", Ancona-Maceratese 4-0 | Dorici travolgenti: Zini, Cericola e Teraschi griffano il poker - LA CRONACAMinuto 94: TRIPLICE FISCHIO, ANCONA-MACERATESE 4-0Minuto 92: “Del Conero” tutto in piedi per salutare l'uscita dal campo di un monumentale Gerbaudo,...