L’Ancona risale dal fondo del ‘Fosso’ | nel finale Gerbaudo e Zini fanno risorgere i dorici al Bonci

Nella partita giocata a Fossombrone, l’Ancona ha recuperato dallo svantaggio nel finale grazie a due gol di Gerbaudo e Zini, che hanno permesso ai dorici di conquistare una vittoria importante al “Bonci”. La fase conclusiva della partita ha visto un ribaltone inaspettato, dopo che l’Ancona aveva rischiato di perdere punti preziosi nel tentativo di mantenere la posizione in classifica. La gara è stata caratterizzata da un momento cruciale durante il quale è stato sbagliato un rigore, cambiando così le sorti del match.