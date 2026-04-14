George RR Martin | l’editore smentisce il falso ritorno del libro

La casa editrice Bantam Books ha dichiarato che le voci sulla pubblicazione di un nuovo libro di George R.R. Martin non sono fondate. Le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane avevano anticipato un’uscita prossima, ma l’editore ha precisato che al momento non ci sono piani ufficiali riguardo a un nuovo volume. La notizia arriva dopo che alcune fonti avevano anticipato dettagli sulla possibile pubblicazione.

La casa editrice Bantam Books ha ufficialmente smentito le indiscrezioni circolate durante lo scorso fine settimana riguardo a una presunta uscita imminente del nuovo volume di George R.R. Martin, mettendo fine alle speculazioni alimentate da un post anonimo sui social media. Il messaggio virale, che sosteneva la consegna del manoscritto già nei mesi passati, si è rivelato privo di fondamento, costringendo gli editori americani a intervenire per proteggere la verità editoriale e calmare il fermento tra i lettori della saga. La genesi di un falso allarmismo digitale. Tutto è iniziato con un tweet apparentemente frutto di una fuga di notizie interna, dove un utente non identificato si era presentato come un assistente di produzione della Bantam.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - George R.R. Martin: l’editore smentisce il falso ritorno del libro "The Winds of Winter non uscirà in autunno": l'editore di George R.R. Martin smonta la fake newsLa presunta fuga di notizie sulla data di uscita dell'atteso romanzo diffusasi rapidamente sui social media nei giorni scorsi si è rivelata un fake. Leggi anche: Marco S. Sozzi presenta il libro 'Storia del suono. Da Pitagora agli mp3' - Laterza Editore Temi più discussi: George R.R. Martin non sembra apprezzare molto l'universo di Dune; Elden Ring Il Film, novità su cast e data di uscita; Game of Thrones: The Mad King, le date dello spettacolo; Game of Thrones: 5 momenti che restano iconici ancora oggi. The Winds of Winter non uscirà in autunno: l'editore di George R.R. Martin smonta la fake newsLa presunta fuga di notizie sulla data di uscita dell'atteso romanzo diffusasi rapidamente sui social media nei giorni scorsi si è rivelata un fake. movieplayer.it The Winds of Winter: smentito il leak sulla data di uscita del nuovo libro di George R.R. MartinScopri perché il leak su The Winds of Winter è stato smentito e cosa significa davvero per il futuro di Game of Thrones ... cinefilos.it La USS George H.W. Bush sta evitando il Mar Rosso e sta percorrendo una rotta più lunga, circumnavigando l'Africa, per raggiungere l'Asia occidentale, per timore di attacchi missilistici e con droni da parte del movimento yemenita Ansarallah. Invece di attrav - facebook.com facebook George Weigel: “I cattolici americani stanno capendo il loro sbaglio. Hanno votato un narcisista” x.com