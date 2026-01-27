A CasermArcheologica Trame di Comunità un’installazione site-specific dell’artista di fama internazionale Lucy Orta

A CasermArcheologica, l’installazione site-specific di Lucy Orta intende coinvolgere e riflettere sulla comunità locale, nata da un progetto di residenza nel 2025. L’opera si inserisce nel contesto di un percorso partecipativo, offrendo uno sguardo nuovo sul rapporto tra arte e comunità. L’evento si svolge a Arezzo, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e dialogo tra cittadini e arte contemporanea.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – CasermArcheologica presenta T rame di Comunità, un'installazione site-specific dell'artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinvolgimento della comunità nel 2025. A cura di Simonetta Carbonaro, il progetto sarà presentato in anteprima venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.30 presso Palazzo Muglioni, edificio storico di Sansepolcro, nell'area della Valtiberina. Dal 2013 il palazzo è al centro di un processo di rigenerazione culturale guidato dall'Associazione CasermArcheologica ed è oggi uno dei più dinamici centri di produzione culturale in Italia.

