VIDEO | Genova piazza gremita per Charlotte de Witte | Oltre 20mila presenze

Sabato sera, in piazza Matteotti a Genova, si è svolto un evento musicale che ha richiamato più di 20.000 persone. La performance di una nota DJ internazionale, iniziata alle 19:30, ha coinvolto appassionati di musica techno, visitatori e curiosi. La piazza si è riempita con un pubblico vario che ha partecipato attivamente alla serata di musica dal vivo.

Appassionati della techno, visitatori, semplici curiosi: il Comune di Genova ha calcolato oltre 20mila presenze sabato sera in piazza Matteotti per il dj set di Charlotte de Witte, star internazionale della musica techno che, a partire dalle 19,30, ha fatto ballare migliaia di persone.A occupare.🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De WitteQuindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato... Charlotte de Witte a Genova: tre giorni di modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11...