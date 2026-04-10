Pd Fiano verso l’addio | Dem Milano per stop gemellaggio Tel Aviv impossibile restare

Emanuele Fiano, ex parlamentare del Partito Democratico, ha annunciato sui social la sua intenzione di lasciare il partito. La decisione deriva dalla posizione assunta dai democratici di Milano riguardo alla proposta di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Fiano ha scritto che per lui è diventato molto difficile, se non impossibile, continuare a far parte di un partito che sostiene questa linea.

(Adnkronos) – Emanuele Fiano, ex parlamentare Pd, verso l'addio ai democratici. "È veramente difficile se non impossibile rimanere in un Partito così", scrive su Fb. Una riflessione dopo la decisione del Pd milanese di sospendere il gemellaggio del capoluogo lombardo con Tel Aviv. Scrive Fiano sui social: "Il Partito Democratico Di Milano, non so se al termine di una lunga discussione nella direzione provinciale di cui non faccio più parte da quando non sono più parlamentare, o se per decisione presa solo dai vertici, chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. Vedo che appoggiano questa richiesta portata una aula in Consiglio Comunale dalla capogruppo Beatrice Uguccioni, anche Pierfrancesco Majorino e ovviamente il segretario metropolitano Capelli". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gemellaggio con Tel Aviv, il Pd chiede di nuovo lo stop. E Fiano minaccia l'addioIl Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, e l'esponente dem Emanuele Fiano minaccia l'addio dal partito.

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