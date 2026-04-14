In un'intervista, un esponente politico ha commentato le recenti opposizioni di un partito di centrosinistra a un gemellaggio con Tel Aviv, sostenendo che tali posizioni dimostrano un atteggiamento antisemita. Ha affermato che il Partito Democratico continua a spingere per rimuovere l'accordo, confermando la propria opinione sulla natura antisemita di alcune posizioni della sinistra. La discussione riguarda quindi il rapporto tra politica e relazioni internazionali nel contesto italiano.

«Il Pd insiste nel voler rimuovere questo gemellaggio. È la plastica dimostrazione di quello che io sostengo da tempo, cioè che la sinistra è sostanzialmente antisemita». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Milano Quotidiano sulla richiesta del Pd di attuare l'ordine del giorno, approvato il 20 ottobre, che prevede la sospensione del gemellaggio del Comune di Milano con Tel Aviv. «Rifiutare un gemellaggio con Tel Aviv non vuol dire solo rifiutare un gemellaggio con gli esponenti politici di destra di Tel Aviv, ma con tutto il popolo, che comprende gente di centro, gente di destra e gente di sinistra - aggiunge Fontana -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fontana: "La sinistra è antisemita se dice no al gemellaggio con Tel Aviv"

Milano verso la fine del gemellaggio con Tel Aviv, Fiano: “Se voglio lasciare il Pd? Difficile rimanere”Emanuele Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, dopo che il Partito ha chiesto al sindaco di Milano Beppe Sala di interrompere il...

Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la fratturaEmanuele Fiano potrebbe lasciare il PD dopo il no della sezione milanese al gemellaggio con Tel Aviv.

Argomenti più discussi: Gemellaggio con Tel Aviv, scambio di accuse in Regione; Sala tra il Remigration summit a Milano, i taser e Tel Aviv. E Fontana attacca: La sinistra milanese è poco sinistra; Gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, pressing per lo stop da parte dei dem. Ma non tutta la maggioranza è d'accordo; Chi è Nicole Minetti, l'igienista dentale paracadutata in Regione da Berlusconi che si presentò in questura per Ruby.

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