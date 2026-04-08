ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026
Dal 14 al 19 aprile 2026 si terrà a Firenze la Gelato Week, un evento organizzato da ConGelato. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, coinvolge pasticcerie e gelaterie della città, offrendo degustazioni e iniziative legate al gelato artigianale. La Gelato Week si svolge annualmente e quest’anno si espande anche in altre città italiane, portando con sé nuovi gusti e proposte.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Gelato Day 2026: il 24 marzo si celebra in tutta Europa, ma a Milano si festeggia ad aprile con la Gelato Week e il gusto “Melody”Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica.
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Gelato Week 2026: a Torino il tour dei gusti da provareGelato Week Torino 2026 dal 14 al 19 aprile con due percorsi, dieci gelaterie e cinque assaggi inclusi nel biglietto. torinofree.it
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Gelato Week: come funziona e perché partecipare all’evento dedicato al gelato per approfondire leggi l'articolo qui: x.com