ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Firenze dal 14 al 19 aprile 2026

Dal 14 al 19 aprile 2026 si terrà a Firenze la Gelato Week, un evento organizzato da ConGelato. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, coinvolge pasticcerie e gelaterie della città, offrendo degustazioni e iniziative legate al gelato artigianale. La Gelato Week si svolge annualmente e quest’anno si espande anche in altre città italiane, portando con sé nuovi gusti e proposte.