ConGelato presenta la Gelato Week 2026 a Roma dal 14 al 19 aprile 2026
Dal 14 al 19 aprile 2026 si terrà a Roma la Gelato Week 2026, un evento promosso da ConGelato. Questa manifestazione, che si svolge ormai da diverse edizioni, si svolge ogni anno in varie città italiane e coinvolge diverse gelaterie. La settimana dedicata al gelato vede la partecipazione di numerosi locali che offrono specialità e nuovi sapori ai clienti. La Gelato Week 2026 rappresenta una tappa importante nel calendario degli eventi dedicati al gelato in Italia.
Un evento in continua espansione che conquista nuove città e nuovi saporiDopo il successo delle precedenti edizioni, ConGelato annuncia l’arrivo della Gelato Week 2026, in programma dal 14 al 19 aprile 2026. L’evento continua il suo percorso di crescita a livello nazionale, coinvolgendo 11 città. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Gelato Week 2026: a Torino il tour dei gusti da provareGelato Week Torino 2026 dal 14 al 19 aprile con due percorsi, dieci gelaterie e cinque assaggi inclusi nel biglietto. torinofree.it
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