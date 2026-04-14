Gb il biografo Hardman | Elisabetta e il suo amore per l’Italia alleato importantissimo

Un biografo ha rivelato che la regina Elisabetta II nutriva un grande affetto per l’Italia, paese che ha visitato cinque volte nel corso della sua vita. Due di queste visite si sono svolte in occasioni importanti per la sovrana, sottolineando il legame speciale che aveva con il nostro paese. La discussione si concentra sui momenti significativi di queste visite e sul ruolo che l’Italia ha avuto nel suo percorso personale.

(Adnkronos) – “Elisabetta II ha amato in maniera molto profonda l’Italia e due sue visite, delle cinque totali, sono avvenute in momenti particolari della sua vita. La prima nel 1951, quando era ancora principessa ereditaria ma da lì a poco sarebbe stata incoronata la regina più longeva della monarchia britannica. L’occasione fu una cena privata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Elisabetta Gregoraci e il nuovo amore: fuga romantica a PortofinoElisabetta Gregoraci ha ritrovato una nuova serenità sentimentale accanto a un giovane imprenditore di 28 anni, Ludovico Patti. Incontro letterario . Elisabetta Loiacono presenta il suo romanzoProseguono alla Dickens Fellowship di piazza Alberica gli incontri ‘Scritture Liguri Apuane’.