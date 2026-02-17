L’allenatore del prossimo anno? Lui… | la sentenza netta di Del Genio

Paolo Del Genio ha annunciato che il prossimo allenatore del Napoli sarà lui, spiegando che la scelta deriva dalla sua lunga esperienza e dalla fiducia della società. Durante la trasmissione mattutina su Canale 8, il giornalista napoletano ha confermato che il club ha deciso di puntare su di lui per guidare la squadra la prossima stagione. Del Genio ha anche aggiunto che sta già lavorando ai piani e che ha in mente alcune novità per il campionato che verrà.

il giornalista napoletano Paolo Del Genio è intervenuto in mattinata a Canale 8, dove ha parlato di vari temi riguardanti il futuro del Napoli. Tra questi anche l’argomento relativo all’allenatore del club per la prossima stagione, dove ha fortemente rimarcato che secondo lui il tecnico del futuro sarà ancora una volta Antonio Conte. Spazio anche al tema rotazioni, soprattutto dei nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane. Del Genio: “L’allenatore dell’anno prossimo è bravissimo”. Durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8, Del Genio ha toccato la questione riguardante Antonio Conte e il suo futuro: “L’allenatore del Napoli dell’anno prossimo è un allenatore bravissimo: Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Torna Mourinho: sarà lui il nuovo allenatore l’anno prossimoJosé Mourinho torna sulla scena: la notizia circola perché è stato scelto come allenatore per la prossima stagione.

Diamanti si racconta: «Fantasista in campo, conto di poterlo essere anche in panchina. Spalletti allenatore ideale? Lui è un genio. Mondiale possibile. Yildiz contro Orsolini? Penso che…»Alessandro Diamanti si racconta in un’intervista a Tuttosport, condividendo i suoi pensieri su carriera, ambizioni e il futuro, tra cui il possibile Mondiale e il confronto tra Yildiz e Orsolini.

