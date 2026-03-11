I prezzi dei carburanti sono in aumento: la benzina supera 1,8 euro al litro e il gasolio oltre 2 euro. I distributori registrano nuovi rincari, portando i costi a livelli tra i più elevati degli ultimi anni. La situazione si mantiene stabile da giorni, senza segnali di diminuzione.

I prezzi di benzina e gasolio continuano a salire, mantenendosi su livelli tra i più alti degli ultimi anni. Gli ultimi aggiornamenti mostrano infatti che la benzina ha superato in media nazionale la soglia di 1,8 euro al litro nella modalità self service, un livello che non si registrava dal 7 marzo 2025. Ancora più marcato l’aumento del diesel: il gasolio ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, raggiungendo il valore più alto dal 5 luglio 2022. Gli incrementi sui prezzi alla pompa riflettono i rincari registrati nei listini consigliati delle compagnie petrolifere. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, alcune società hanno però effettuato lievi correzioni: IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, mentre Tamoil ha applicato un ribasso di un centesimo sul gasolio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti sempre più cari: benzina sopra 1,8 euro e gasolio oltre i 2 euro al litro

Articoli correlati

Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani.

Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi...

Inflazione balza all'1,6% a febbraio, carrello della spesa +2,2%

Altri aggiornamenti su Carburanti sempre più cari benzina...

Temi più discussi: Carburanti sempre più cari: benzina verso i 2 euro al litro; Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pieno; Carburante sempre più caro: il prezzo del gasolio supera i 2,2 euro al litro; Carburanti sempre più cari. I benzinai: Una follia, anche per noi aumento è un danno.

Carburanti sempre più cari, parte dalla Sicilia l’Operazione Pompa TrasparenteIn Sicilia prende forma una mobilitazione civica contro i rincari dei carburanti. Il Codacons ha lanciato l’iniziativa denominata Operazione Pompa Trasparente, un progetto che punta a ... canicattiweb.com

Carburanti sempre più cari. I benzinai: Una follia, anche per noi aumento è un dannoITALIA - Davanti ai tabelloni delle stazioni di servizio molti automobilisti ormai si fermano increduli: i prezzi dei carburanti fanno letteralmente ... radiogold.it

Forse approfittando del momento di forte turbolenza dei prezzi dei carburanti, ha alimentato un circuito illecito: sequestrata l’area con serbatoi, pompe e attrezzature varie - facebook.com facebook

I prezzi dei carburanti schizzano e Giorgia Meloni inonda il web con annunci e video strappalacrime. La sentiamo promettere: "interverremo", "tasseremo gli extraprofitti", rigorosamente al futuro. Ma alla prova dei fatti perde la faccia, perché anche oggi non mu x.com