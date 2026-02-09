Qualità dell’aria | miglioramenti in Lombardia ma il limite Ue resta lontano Le polveri sottili tallone di Achille in ogni provincia

La qualità dell’aria in Lombardia mostra segnali di miglioramento, ma i livelli di polveri sottili restano sopra i limiti stabiliti dall’Unione Europea. In molte province, le polveri continuano a rappresentare il vero problema, anche se le centraline indicano piccoli passi avanti rispetto al passato. Rimangono ancora molte sfide da affrontare per raggiungere gli standard richiesti, e le autorità devono continuare a lavorare per ridurre le emissioni e migliorare la situazione.

Milano, 9 febbraio 2026 – La qualità dell’aria è in miglioramento nella Pianura Padana ma restano le difficoltà e i ritardi nel conformarsi alla nuova direttiva. Questo è il ritratto che emerge dai dati lombardi di “Mal’Aria”, il report annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico. Un ritardo che è esito di insufficienti investimenti, dovuti anche ad un governo nazionale che taglia le risorse e indebolisce, anziché consolidare, le politiche sulla qualità dell’aria. Oltre ai parametri in vigore sui limiti giornalieri per il PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno ) le tabelle lombarde di Mal’Aria prendono in considerazione anche i limiti della nuova direttiva, da raggiungere entro il 2030, valori decisamente più stringenti degli attuali ( 20 µgm³ per PM10, 20 µgm³ per l’NO2, 10 µgm³ per PM2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Bergamo, come in altre province di Lombardia, sono stati superati i limiti giornalieri di polveri sottili (PM10) per due giorni consecutivi, secondo i dati di Arpa Lombardia del 14 gennaio.

Dopo l’allarme dell’Arpac sul superamento delle polveri sottili Pm10, i sindaci di San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico, Emilio Nuzzo e Andrea Pirozzi, adottano misure urgenti per tutelare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

