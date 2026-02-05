Attenzione! Suonano per le polveri sottili ma è solo polvere negli occhi

Le persone si spaventano per le polveri sottili, ma spesso si tratta solo di polvere negli occhi. Intanto, sui social si diffonde di nuovo una vecchia truffa che sembra resistere al tempo. L’allarme massimo si unisce a un panico che non ha basi concrete, lasciando il cervello spento e le persone confuse.

Allarme massimo, panico minimo e cervello spento: sui social gira (di nuovo) la truffa che non muore mai. Due fantomatiche signore, armate fino ai denti (pare di cotton fioc e tesserino fotocopiato), busserebbero alle porte con la scusa di “misurare le polveri sottili”. La catena parte come sempre da un messaggino urlato in MAIUSCOLO, condito da una foto sgranata, tre punti di sospensione e l’immancabile invito: “CONDIVIDETE COPIA E INCOLLA MASSIMA DIFFUSIONE”. Tradotto: non capisco nulla, ma ho paura e la regalo anche a voi. Nella foto incriminata si vede un tesserino dell’ASL più falso di una multa fatta da Paperino, con nome oscurato (perché la privacy è sacra, soprattutto quando si diffonde una bufala) e qualità da fax del 1993. 🔗 Leggi su Lortica.it

