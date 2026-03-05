L’Unione europea ha avviato una riduzione delle importazioni di gas dalla Russia, con l’obiettivo di eliminare completamente le forniture entro il 2027. A partire dal 2025, sono stati avviati i primi passaggi per tagliare le forniture di gas provenienti dalla Russia, in un percorso che porterà a un divieto totale tra due anni. Putin ha commentato questa strategia chiedendo se non sia il caso di fermarsi ora.

L’Unione europea dal 2025 ha iniziato a ridurre le importazioni di gas dalla Russia ambendo a imporre un divieto generalizzato nel 2027. L’obiettivo, seppur graduale, aveva portato a una riduzione del 44% di esportazioni di gas da parte della Russia. Tuttavia, Putin si chiede se convenga interrompere immediatamente le forniture senza aspettare che sia l’Ue a imporre le restrizioni. Il problema è che fino all’anno scorso la Russia rappresentava ancora il secondo fornitore di gas naturale in Europa, pertanto potrebbe riscontrare difficoltà in un’interruzione repentina. Interruzione delle esportazioni di gas russo? Putin fa affidamento ai «partner affidabili» Il piano europeo per interrompere la dipendenza dalla Russia è attualmente definito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Unione europea punta a rinunciare al gas russo. Putin risponde: «Non è meglio fermarsi ora?»

Ora è ufficiale: l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027L’Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a partire dal 2027.

Gas russo a Punta Marina: "Non eravamo al corrente"Il sindaco e la giunta di Ravenna "non erano al corrente" che una nave con gas russo avrebbe rifornito il rigassificatore offshore al lago di Punta...

Contenuti e approfondimenti su Unione europea.

Temi più discussi: Rinnovabili e nucleare: come cambiano i piani energetici in UE; Industrial Accelerator Act, Bruxelles punta su acquisti verdi e 'Made in EU' per rilanciare la manifattura; Unione Europea divisa sulle tensioni Iran-Usa. Kallas dura con il regime di Teheran; Medio Oriente sull’orlo del baratro: l’Ue attiva il piano sicurezza per i cittadini.

L'Unione europea punta a firmare l'accordo con il Mercosur il 12 gennaioBRUXELLES - L'Ue punta a firmare l'accordo commerciale con il Mercosur il 12 gennaio in Paraguay. Lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il rinvio annunciato ieri. Al termine del vertice Ue, la ... ansa.it

Perché l'Italia lancia l'Osservatorio Sud Est Europa e punta sui BalcaniL'Osservatorio Sud Est Europa inaugura a Trieste con l'obiettivo di favorire il processo di adesione dei paesi balcanici all'UE, promuovere il metodo liberale tra i giovani e difendere la regione da p ... notizie.it

Gli attacchi statunitense e israeliano all'Iran hanno suscitato divisioni in seno all'Unione europea, tra chi li vede come una violazione del diritto internazionale e chi, al contrario, come un atto a sostegno della libertà del popolo iraniano. Ne hanno parlato a Gen - facebook.com facebook

L’attacco del presidente americano Donald Trump a un Paese membro dell’Ue è un attacco a tutta l’Europa. La minaccia di interrompere i rapporti commerciali con la Spagna è una minaccia a tutta l’Unione europea. Non c’entra il colore politico del governo, x.com