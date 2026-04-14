Durante la puntata della trasmissione Lo Stato delle Cose, è scoppiata un’accesa lite tra Giletti e Garofano sul delitto di Garlasco. Nell’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, andata in onda lunedì 13 aprile, è scoppiata una forte lite tra Massimo Giletti e Luciano Garofano, sul caso del delitto di Garlasco. Nello studio della trasmissione “Lo Stato delle Cose“ si è parlato ancora una volta del delitto di Garlasco. Massimo Giletti ha aperto lo spazio dedicato a questo caso spiegando che il quadro investigativo, a suo parere, è in una fase decisiva. L’argomento che ha iniziato a creare tensione è stato il Dna. Giletti ha preso in causa le parole di Marzio Capra, genetista della famiglia Poggi, che riguardano la traccia trovata sotto le unghie di Chiara, compatibile con il Dna di Andrea Sempio.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Fatta con i piedi”, lite furibonda tra Giletti e Garofano: c’entra il delitto di Garlasco

Garlasco, scontro sulla porta a soffietto tra Giletti e Garofano: "Dovrà passare molti esami", "Molto grave"Scontro tra Massimo Giletti e Luciano Garofano a “Lo stato delle cose” in merito alla macchia sulla porta a soffietto.

Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: "Fa paura alla formiche", "Maleducato"Scintille in tv a Lo Stato delle Cose: durante la discussione sul caso del delitto di Garlasco sono volate parole grosse tra Antonio De Rensis,...

GARLASCO: LITE FURIOSA IN DIRETTA – GILETTI PERDE LA PAZIENZA CON DE RENSIS! (FUORI ONDA CHOC)