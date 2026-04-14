Garlasco scontro sulla porta a soffietto tra Giletti e Garofano | Dovrà passare molti esami Molto grave

Durante una puntata del programma televisivo, si è acceso un confronto tra il conduttore e un ex ufficiale di forze dell’ordine riguardo a una porta a soffietto. La discussione ha riguardato le implicazioni di un incidente che coinvolgeva quella porta, con il conduttore che ha dichiarato che sarà necessario svolgere molti esami, mentre l’altro ha definito la situazione molto grave.

Scontro tra Massimo Giletti e Luciano Garofano a “Lo stato delle cose” in merito alla macchia sulla porta a soffietto. Ritorna in puntata l’ex generale dopo il primo scambio acceso sul tema delle analisi svolte sulla porta a casa di Chiara Poggi. Il conduttore preme per ottenere una risposta, mentre Garofano dichiara di averla già fornita. Quando i toni si alzano, quest’ultimo dichiara che Giletti “non merita una risposta”. Porta a soffietto: il lavoro svolto Da Giletti, a “Lo stato delle cose”, è stato invitato Luciano Garofano per rispondere al dubbio in merito a una possibile macchia di sangue intravista in una foto. Nel 2007, come ricorda il conduttore, i Ris “fanno una relazione e viene fatta un’immagine della porta a soffietto“.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, scontro sulla porta a soffietto tra Giletti e Garofano: "Dovrà passare molti esami", "Molto grave" Polemiche sulla porta a soffietto di Garlasco, Luciano Garofano replica e provoca la difesa di Alberto StasiTra le ultime dichiarazioni relative al delitto di Garlasco, si è parlato della porta a soffietto della villetta dove fu uccisa Chiara Poggi. Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: "Fa paura alla formiche", "Maleducato"Scintille in tv a Lo Stato delle Cose: durante la discussione sul caso del delitto di Garlasco sono volate parole grosse tra Antonio De Rensis,... In attesa delle novità della nuova inchiesta sul caso Garlasco A quanto pare la nuova indagine della procura di Pavia sul caso di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi si starebbe avviando verso le battute finali. Una volta chiusa l’inchiesta, secondo le voci che - facebook.com facebook Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli. A Quarto Grado, spuntano alcuni audio con Sempio, Bertani e Stefania Cappa x.com