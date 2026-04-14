A Garlasco sono state rinvenute due nuove impronte in prossimità delle scale legate al caso di omicidio. Una di queste si trova sul muro accanto alle scale, mentre l’altra appartiene a un piede. Questi nuovi reperti si aggiungono alle impronte trovate in precedenza, tra cui quella numerata come

Nuovi sviluppi per quanto riguarda il delitto di Garlasco. Ci sarebbero infatti delle possibili nuove impronte scovate nella villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi: una di esse sarebbe sul muro delle scale, vicina e simile all’ormai nota impronta 33, mentre un’altra apparterrebbe a un piede nudo femminile e si troverebbe davanti alla porta a soffietto dove scivolò il corpo della ragazza. Garlasco, nuove impronte nella villetta? Dalle scale al piede nudo di donna, le novità Le parole dell'avvocato De Rensis Garlasco, nuove impronte nella villetta? Ci sono aggiornamenti sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco. A parlarne è il programma Storie italiane su Rai 1, cui ha partecipato anche l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, unico condannato per la morte di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il mistero delle impronte vicino alle scale oltre alla "33": una sul muro, un'altra di un piede

Garlasco, oltre alla traccia 33 c’è un’altra impronta sulle scale di cui non si è mai parlato e non porta all’assassinoSulla parete della scale della villetta di Garlasco dove venne trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi non c’è solo la ormai nota “traccia 33”.

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