Garlasco Giletti esplode contro Garofano | cosa salta fuori allo Stato delle cose

Nella puntata finale di “Lo Stato delle Cose” trasmessa lunedì 13 aprile 2026, si è parlato nuovamente del caso del delitto di Garlasco. Durante la trasmissione, il conduttore ha espresso forte disappunto nei confronti di un rappresentante delle autorità, con accuse e commenti diretti. La discussione si è concentrata sui dettagli emersi nelle ultime indagini e sui dubbi ancora aperti sul procedimento giudiziario.

Nell’ultima puntata stagionale de “Lo Stato delle Cose”, andata in onda lunedì 13 aprile 2026, il caso del delitto di Garlasco è tornato ancora una volta al centro del racconto televisivo. Massimo Giletti ha aperto lo spazio dedicato all’inchiesta con toni molto netti, sottolineando come, a suo giudizio, il quadro investigativo stia arrivando a un passaggio decisivo. Prima ancora che il confronto entrasse nel vivo, il conduttore ha lasciato intendere che per la Procura di Pavia potrebbe essere vicino il momento di una scelta destinata a pesare, perché “tra poco c’è qualcuno che dovrà dire sì”, collegando quella frase anche alla sigla del programma, “C’è chi dice no”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Tutto questo non esiste”. Garlasco, colpi di scena da Giletti: cosa è emerso a Lo stato delle coseMassimo Giletti segue da tempo con attenzione costante il delitto di Garlasco e l’evoluzione delle nuove indagini, e per questo nella puntata di “Lo... Lo Stato delle Cose: Giletti tra Garlasco, mafia e MonaldiMassimo Giletti torna questa sera, lunedì 23 marzo, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il talk show d’attualità della prima serata di... Garlasco, nuovo avvocato di Sempio: La verità su DNA e scontrino - Lo stato delle cose 08/12/2025 In attesa delle novità della nuova inchiesta sul caso Garlasco A quanto pare la nuova indagine della procura di Pavia sul caso di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi si starebbe avviando verso le battute finali. Una volta chiusa l’inchiesta, secondo le voci che - facebook.com facebook Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli. A Quarto Grado, spuntano alcuni audio con Sempio, Bertani e Stefania Cappa x.com