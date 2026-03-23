Massimo Giletti torna questa sera, lunedì 23 marzo, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il talk show d’attualità della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 23 marzo 2026. La nuova puntata si apre con la stretta attualità politica e internazionale, con il commento del giornalista Michele Santoro. A seguire, riflettori sempre accesi sul fallito trapianto del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli. Due chirurghi che lo hanno operato sono indagati, oltre che per omicidio colposo, anche per falso ideologico: secondo la Procura avrebbero tentato di occultare alcuni dettagli della cartella clinica del bambino. Ospiti Patrizia, la mamma di Domenico, il suo avvocato Francesco Petruzzi e Giuseppe Crimaldi, il cronista de Il Mattino che ha portato alla luce il caso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose: Giletti tra Garlasco, mafia e Monaldi

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