Tutto questo non esiste Garlasco colpi di scena da Giletti | cosa è emerso a Lo stato delle cose

Nella puntata di “Lo Stato delle Cose” del 19 gennaio 2026, Massimo Giletti approfondisce il caso di Garlasco, analizzando gli ultimi sviluppi e i nuovi elementi emersi. La vicenda, ancora oggetto di discussione e incertezza, viene rivista con attenzione, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle indagini e delle implicazioni. Un’analisi puntuale volta a chiarire i punti salienti di una vicenda che continua a suscitare interesse e interrogativi.

Massimo Giletti segue da tempo con attenzione costante il delitto di Garlasco e l’evoluzione delle nuove indagini, e per questo nella puntata di “Lo Stato delle Cose” di lunedì 19 gennaio 2026 ha deciso di dedicare un ampio spazio a una vicenda che continua a dividere e a infiammare il dibattito pubblico. Il clima che circonda il caso è sempre più teso, con uno scontro ormai aperto tra gli avvocati di Alberto Stasi e quelli che assistono la famiglia Poggi, ciascuno fermo su posizioni inconciliabili e determinato a difendere la propria ricostruzione dei fatti. Da una parte ci sono i legali e i consulenti della parte civile, convinti che il colpevole sia già in carcere e impegnati a dimostrare la correttezza della sentenza di condanna.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

