Getta rifiuti nel Brembo a Ponte San Pietro | multa da 4.500 euro

Nel 2025, la Polizia locale ha contestato oltre 4.000 violazioni al codice della strada e sequestrato 53 veicoli senza assicurazione. Recentemente, un individuo è stato multato con una sanzione di 4.500 euro per aver gettato rifiuti nel fiume Brembo a Ponte San Pietro. L’intervento si inserisce tra le azioni di controllo svolte nel corso dell’anno.

IDENTIFICATO. È uno degli interventi della Polizia locale che nel corso del 2025 ha contestato 4.165 violazioni al codice della strada, effettuando 53 sequestri di auto senza assicurazione. Gettava rifiuti domestici nel fiume Brembo, a Ponte San Pietro. Un gesto incivile che non è passato inosservato e che è costato al responsabile una sanzione da 4.500 euro, dopo che la Polizia locale l’ha identificato. È l’episodio più eclatante tra i numerosi che hanno richiesto l’intervento dagli agenti del capoluogo dell’Isola nel corso degli ultimi mesi e che fotografa il lavoro costante di controllo e tutela del territorio portato avanti dal Comando guidato dal comandante Andrea Redaelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

