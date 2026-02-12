Sicilia | detenzione e lavoro un nuovo protocollo per il reinserimento dei detenuti e la riduzione della recidiva
La Sicilia lancia un nuovo protocollo per aiutare i detenuti a trovare lavoro e ridurre i reati ripetuti. La regione crede che il lavoro possa dare una seconda possibilità e sta mettendo in campo misure concrete per favorire il reinserimento. È una svolta importante che potrebbe cambiare il modo di affrontare il sistema penitenziario in Italia.
La Sicilia punta sul lavoro per riscattare i detenuti: un modello per l’Italia. La Sicilia avvia una svolta significativa nel trattamento della pena, investendo sul reinserimento lavorativo dei detenuti. Un protocollo d’intesa firmato il 12 febbraio 2026 a Palermo prevede l’attivazione di “Sportelli Lavoro” all’interno degli istituti penitenziari dell’isola, con l’obiettivo di offrire orientamento e accompagnamento personalizzato, trasformando la detenzione in un’opportunità di riscatto e sviluppo economico. L’iniziativa, nata da un seminario tecnico, coinvolge diversi enti regionali e nazionali, e si inserisce in un programma più ampio volto a ridurre la recidiva e promuovere una società più inclusiva.🔗 Leggi su Ameve.eu
