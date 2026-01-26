ranucci annullata la sanzione del garante privacy sul caso sangiuliano

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai, riguardante la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Federica Corsini, trasmesso da Report. La decisione evidenzia un passaggio importante nel contesto delle normative sulla privacy e sulla tutela dei dati personali. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni per le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Lo annuncia Sigfrido Ranucci su Facebook. “Secondo il Tribunale di Roma – spiega – era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma”. I contenuti del servizio contestato – si legge tra l’altro nella sentenza – “possono essere ricondotti al legittimo esercizio di cronaca e critica giornalistica, nella peculiare forma del giornalismo d’inchiesta, in osservanza del principio della essenzialità dell’informazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

