Report Ranucci | Tribunale annulla sanzione Garante Privacy su caso Sangiuliano

Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione di 150mila euro inflitta dalla Garante Privacy alla Rai. La multa era stata emessa in relazione alla diffusione, da parte di 'Report', di audio di una conversazione tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini. Questa decisione rappresenta un importante pronunciamento sul rispetto della privacy e delle norme sulla diffusione di contenuti riservati.

(Adnkronos) – E' stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione 'Report', degli audio relativi ad una conversazione tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. E' lo stesso conduttore.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Ranucci, annullata la sanzione del Garante Privacy sul caso Sangiuliano

Da Gasparri al Garante della Privacy prosegue l’assedio a Report. Intanto la Cassazione dà ragione a Ranucci: annullata una sanzione dell’Autorità

Sul fronte delle polemiche, si intensificano le tensioni tra istituzioni e Report.

