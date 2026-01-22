Pesaro il boschetto della paura | gli spacciatori si sono ripresi il Miralfiore Il viaggio del Corriere nel parco tra siringhe pusher e disperati

Il parco Miralfiore di Pesaro è tornato ad essere teatro di problematiche legate alla presenza di spacciatori e situazioni di degrado. In questo articolo, il Corriere accompagna i lettori in un'analisi della situazione attuale nel boschetto, evidenziando come il luogo sia stato ripreso da attività illecite e difficoltà sociali, tra siringhe, persone in difficoltà e comportamenti a rischio.

PESARO La ragazza attraversa in leggings e giubbotto il boschetto interno del parco Miralfiore. Un vestiario decisamente poco adeguato alle temperature di questo gennaio, ma lei, che non può avere più di 25 anni, non sembra accorgersi del freddo. Attraversa con lo sguardo fisso e impassibile i sentierini, schiacciando sotto gli scarponi tutto ciò che si trova nascosto nel fondo della boscaglia: foglie, legnetti e poi siringhe, soluzioni fisiologiche, resti di lattine, e dietro ad alberi e cespugli un fioccare di preservativi usati come fossero coriandoli. Un altro consumatore passeggia con la bici tra le mani a fianco al pusher ed è visibilmente alterato dalla presenza di estranei. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

