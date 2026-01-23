Lotto vincita a San Giovanni Valdarno
Il 22 gennaio 2026, un giocatore di San Giovanni Valdarno ha vinto 19 euro al Lotto, come riportato da Agipronews. L’evento si inserisce nel consueto svolgimento delle estrazioni, che rappresentano un momento di interesse per gli appassionati di gioco in Toscana. Questa vittoria si aggiunge alle numerose vincite registrate sul territorio, evidenziando l’attività di gioco e le possibilità di riscuotere premi durante le estrazioni.
Arezzo, 23 gennaio 2026 – Toscana a segno con il Lotto. Nel concorso di giovedì 22 gennaio, come riporta Agipronews, centrata una doppietta: a San Giovanni Valdarno vinti 19.750 euro in via Fratelli Cervi, a cui si aggiungono gli oltre 10.500 euro di Camaiore, in provincia di Lucca, in via Italica, grazie all'opzione Oro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 80 milioni da inizio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
