Sconfitta di misura per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno nel derby con l' USE Rosa Scotti Empoli

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha perso di quattro punti nel derby contro l'USE Rosa Scotti Empoli, una sconfitta che ha lasciato tutti delusi. La partita si è conclusa con il punteggio di 69-65, dopo un match combattuto fino all’ultimo secondo. Durante la serata, i giocatori della Galli hanno tentato di recuperare nel quarto finale, ma non sono riusciti a ribaltare il risultato. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto di Empoli, dove i padroni di casa hanno trovato il modo di resistere fino alla fine.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Serata amara in terra empolese per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che esce sconfitta nel derby con l'USE Rosa Scotti Empoli per 69-65. Nonostante l'equilibrio tra le due formazioni, le valdarnesi hanno rincorso praticamente per tutta la partita, mentre le locali sono riuscite a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale. Il doppio confronto stagionale resta comunque favorevole alla Polisportiva Galli, grazie alla vittoria all'andata per 78-73, che consente alle sangiovannesi di avere un punto di differenza canestri sul bilancio complessivo dei derby.