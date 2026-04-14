Galleria San Jachiddu lavori notturni entro giugno

Il Comune ha comunicato che i lavori di manutenzione alla galleria San Jachiddu, che collega Giostra con Annunziata, si svolgeranno durante le ore notturne e saranno completati entro il mese di giugno. La risposta è arrivata in risposta alla richiesta del Quinto Quartiere, e in particolare del presidente della commissione Viabilità, Francesco Magazzù. La comunicazione riguarda le modalità e i tempi di intervento sul tratto interessato.

Sui lavori di manutenzione alla galleria San Jachiddu che collega Giostra con Annunziata il Comune ha risposto al Quinto Quartiere, in particolare al presidente della commissione Viabilità Francesco Magazzù. L'ipotesi è la chiusura anche in orari notturni dell'asse viario per effettuare gli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Nuova chiusura per la Galleria San Jachiddu, stop alla circolazione dal 2 al 6 marzo per lavoriLo stop programmato dalle 9 alle 17 lungo il collegamento tra viale Giostra e Annunziata per operazioni di sicurezza, adeguamento normativo e... Lavori nella galleria San Jachiddu, rallentamenti e tempi di percorrenza triplicati tra Giostra e l'AnnunziataSi fanno già sentire in città i primi effetti della chiusura della galleria San Jachiddu, che collega i viali Giostra e Annunziata.