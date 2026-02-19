Nuova chiusura per la Galleria San Jachiddu stop alla circolazione dal 2 al 6 marzo per lavori

La galleria San Jachiddu chiude temporaneamente dal 2 al 6 marzo a causa di lavori di manutenzione. Durante questi giorni, nessun veicolo potrà attraversare l’area tra le 9 e le 17, per garantire la sicurezza degli operai e completare gli interventi di riparazione. La chiusura riguarda entrambi i sensi di marcia e si rende necessaria per sostituire alcune parti usurate dell’infrastruttura. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi e di seguire le indicazioni sulla viabilità.

Lo stop programmato dalle 9 alle 17 lungo il collegamento tra viale Giostra e Annunziata per operazioni di sicurezza, adeguamento normativo e manutenzione dell'infrastruttura Nuova chiusura temporanea per la galleria San Jachiddu. Per consentire una serie di interventi tecnici sull'infrastruttura, dal 2 al 6 marzo 2026 sarà vietato il transito veicolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17. Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia della galleria che collega viale Giostra e viale Annunziata. L'interdizione interesserà anche le bretelle di accesso su entrambi i lati, dove saranno posizionate barriere e apposita segnaletica verticale per regolare la viabilità alternativa.